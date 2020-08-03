«النواب» يطالب برفع أجور ومزايا العاملين بالجامعة المصرية اليابانية

أكد مجلس النواب على ضرورة التزام وزارة المالية بتنفيذ قرارتها في دعم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مطالبًا برفع الأجور والمزايا الاجتماعية الموجهة للعاملين بها بنحو 35 مليون جنيه.وأشار المجلس في تقريره عن الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي 2020 – 2021، إلى أن مخصصات الأجور والتعويضات بموازنة الجامعة يحتاج إلى إعتماد إضافي قدره 32 مليونا و305 آلاف جنيه، حتى تتمكن من الوفاء بالتزامتها المالية تجاه أعضاء هيئة التدريس، وتغطية احتياجات العملية التعليمية والبحثية بالجامعة.وفي السياق ذاته طالب المجلس الوزارة برفع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المقررة بموازنة الجامعة للعام المالي الجاري بنحو 3 مليونات و320 ألف جنيه.