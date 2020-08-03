متحدث الري يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

كشف المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، آخر تطوات ملف سد النهضة الإثيوبي، قائلا إن الوضع مازال قائما عند مخرجات القمة الرئاسية التي عقدت في 20 يوليو، ومن ضمنها مخرجات آلية التشغيل لسد النهضة.وأضاف «السباعي» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «تن» أن وزير الري أبدى اعتراضه الشديد على الإجراء الأحادي بخصوص بدء ملء سد النهضة، حسب ما أعلنوا الملء المبدئي، وهو إجراء ذات دلالة سلبية، بشأن نية الجانب الإثيوبي في التوصل لاتفاق عادل لكل الأطراف، من عدمه.وأوضح أن اجتماع اليوم إجرائي تم التوافق على استكمال التفاوض على مدى يومين، والتوصل لآلية عمل المفاوضات التي تتوقف خلال أسبوعين، موضحا أن غدا اجتماع على المستوى الفني والقانون ثم اجتماع وزاري لعرض نتائج الاجتماعات.وأردف: «نتمنى بعد ما أثير من التوجيه الرئاسي بحل الخلافات، أن نتوصل لتوافق حول النقاط الخلفية التي مازالت خلافات جوهرية».ولفت إلى أن مخرجات الاجتماعات سيتم رفعها للرؤساء وهم سيوجهون بالإجراء الذي سيتم سواء بالتوصل لاتفاق أو عدم التوصل لاتفاق.