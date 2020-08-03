سر تواجد فيفي عبده في لبنان

أكدت مصادر لـ"الدستور" أن الفنانة فيفي عبدة تواجدت في لبنان على مدار الأيام الماضية لتصوير حلقة برنامج "قعدة رجالة" الذي يتم إنتاج موسم جديد منه حاليا ويقدمه كل من النجوم خالد سليم وقيس شيخ نجيب ونيقولا معوض.وسجل القائمون على البرنامج والذي يتم تصويره في بيروت بشكل جديد ومختلف، حلقات مع كل نادين نسيب نجيم وغادة عبدالرازق، كما يستعدون لتصوير حلقة حاليًا مع النجمة السورية أصالة.يشار إلى أن البرنامج تم تقديم أجزاء منه سابقا على قناة dmc وحقق نجاحا كبيرا وشارك في تقديمه عدد كبيرا من الفنانين على رأسهم المطرب أحمد فهمي والفنان كريم فهمي وباسل خياط، كما استضاف عددا كبيرا من النجمات في مصر والوطن العربي.