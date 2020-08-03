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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5062 إصابة و65 وفاة بكورونا في لبنان حتى اليوم

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:53 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 5062 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

وأشارت الوزارة – في بيان لها اليوم – إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 65 حالة.

وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 6009 فحوص تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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