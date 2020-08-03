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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تعليم النواب» تطالب بـ12 مليونًا دعمًا إضافيًا لجامعة الأقصر

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:51 م
جامعة الأقصر
جامعة الأقصر
مني هيبة
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أكدت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، على ضرورة التزام وزارة المالية بتوفير دعم مالي قدره 11 مليون و917 ألف جنيه لجامعة الأقصر خلال العام المالي الحالي، حتى تتمكن من سداد مرتبات الموظفين المنتدبين لديها من المحافظة، والمتطلبات المالية للترقيات المتوقعة، والعلاوات المقررة زيادتها للعاملين بها.

وأشارت اللجنة في التقرير الذي أعدته عن موازنات الجامعات الحكومية، والذي اعتمده البرلمان في إطار الموازنة العامة للدولة 2020 – 2021، إلى أن وزارة المالية اعتمدت مبلغ 34 مليونا و958 ألف جنيه لبند الأجور وتعويضات العاملين بالجامعة، فيما طالب ممثلوها برفعه إلى 46 مليونًا و875 ألف جنيه.

كما طالبت اللجنة برفع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الموجهة للعاملين بالجامعة بمبلغ 510 آلاف جنيه زيادة على المخصص له في موازنة العام.

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