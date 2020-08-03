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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
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الزمالك يرفض ضم لاعب الأهلي
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:44 م
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استبعد مسئولو نادي الزمالك، ضم حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف الصفاقسي التونسي خلال الموسم المقبل.
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