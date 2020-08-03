ويزو تحتفل بعيد زواجها: «فرحة العمر»

شاركت دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو" نجمة مسرح مصر، اليوم الإثنين، متابعيها صورة لها برفقة زوجها احتفالا بعيد زواجهما.وعلقت "ويزو" على صورتها التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: "فرحة العمر، ربنا يجعل حياتكم كلها فرح".يذكر أن آخر أعمال ويزو مسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمي وأكرم حسني، وجرى عرضه في شهر رمضان الماضي، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، وشارك في بطولته بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، إسماعيل أحمد الجندي، وعدد من ضيوف الشرف، منهم أيتن عامر وميريهان حسين ومحمد ثروت وأحمد فهيم وآخرون.