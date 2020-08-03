خبير تربوي:«التعليم» مهتمة بإعداد شكل العام الدراسي الجديد

أكد الخبير التربوي الدكتور محمد فتح الله، أن التعليم عن بعد لا يمكن أن يكون بديلا عن «المباشر» في العالم أجمع.وأضاف «فتح الله» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «همزة وصل» المذاع عبر فضائية «النيل للأخبار» أنه يمكن إدخال بعض الإضافات لاستخدام التكنولوجيا في عملية التعليم.ولفت الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، إلى أن وزارة التربية والتعليم مهتمة حاليًا بإعداد شكل العام الدراسي الجديد، وكيفية أخذ الاحتياطات والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب في ظل استمرار جائحة كورونا، وعدم انحصارها.