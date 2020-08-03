رانيا يوسف تتألق في جلسة تصوير بحمام سباحة (صور)

خضعت الفنانة رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر».وظهرت رانيا يوسف داخل حمام السباحة، وكانت بماكياج كامل وكان اللافت هو نزولها المياة بساعة يد.صور الجلسة حصدت العديد من تعليقات متابعين رانيا يوسف، خاصة أنها ليست الجلسة الأولى التي تخضع لها داخل المسبح.من ناحية أخرى بدأت رانيا يوسف تصوير أول مشاهدها في مسلسل "شارع 9" بإحدى العمارات بمنطقة المعادي، وذلك في تعاونها الأول مع شركة الريماس.وتقدم رانيا يوسف شخصية طبيبة نفسية، ويشارك في العمل أحمد وفيق ومحمود عبدالمغني ونرمين الفقي وإيمان العاصي وهدى الأتربي، بالإضافة إلى المخرج محمد عبدالخالق، والسيناريست حسين مصطفى محرم.