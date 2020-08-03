بريطانيا تعارض ممارسات أردوغان في المتوسط

قالت ويندي مورتون، وزيرة الجوار الأوروبي البريطانية، الاثنين، بأن المملكة المتحدة ترى أن تخفيف التصعيد في البحر المتوسط أولوية، وذلك وفقا لصحيفة «سيبرس ميل» القبرصية.وأضافت الوزير البريطانية، إن «المملكة المتحدة أعربت مرارًا وتكرارًا عن معارضتنا لخطط الحفر التركية في المياه الإقليمية حول قبرص»، وتابعت: «لقد أشرت إلى تلك القضية مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وكررت معارضة المملكة المتحدة لخطط الحفر التركية ودعوت إلى خفض التصعيد».وأشارت "مورتون" إلى أن المملكة المتحدة «تواصل الاعتراف بالحق السيادي لجمهورية قبرص في استغلال النفط والغاز في منطقتها الاقتصادية الخالصة المتفق عليها دوليًا»، مستدركة، أنه يجب حل مثل هذه النزاعات بناء على القواعد ووفقا للقانون الدولي، وليس من خلال القوة، من أجل تحقيق الاستقرار.