91 مليون مشاهدة لأغنية أمجد جمعة «أنا لما بحب» (فيديو)
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:15 م
منة سالمطباعة
تجاوز عدد مشاهدات أغنية "أنا لما بحب" للمطرب أمجد جمعة أكثر من 91 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
"أنا لمّا بحب" كلمات وغناء ومونتاج أمجد جمعة وتوزيع وتسجيل حيدر زعيتر، وعن الأغنية قال جمعة في تصريحات صحفية: «كنت متوقعًا النجاح؛ لأنني راهنت على محبة الناس، لا سيما أنها اعتمدت على الكلمات السلسة والبسيطة فانتشرت عبر مواقع التواصل وتفاعل معها المتابعون».
يشار إلى أن أغنية "أنا لما بحب" أثارت جدلًا كبيرًا فور طرحها على مواقع التواصل المختلفة في مايو الماضي، لسرعة الريتم الخاص بها، وصعوبة سماع كلماتها التي تقول:
قولي لأمك يا بنت
جاية الليلة اطلب إيدك
ولا بعمري عاقل كنت
وحياة الإله بريدك
عشتا بطول وعرض الدني
ما بعمرو راسي ينحني
لما دخلتِ بعمري غِني
من عمري انشالله يزيدك
أنا لما بحب بجن بجن
بهدم بحرق بقلب جن الروح بغيباتك بتحن
تنده وينك
أنا لما بحب بكفي بدربي بدوب بلحظة مني تقربي
بتضحك روحي بيفرح قلبي بضحكة عينك
"أنا لمّا بحب" كلمات وغناء ومونتاج أمجد جمعة وتوزيع وتسجيل حيدر زعيتر، وعن الأغنية قال جمعة في تصريحات صحفية: «كنت متوقعًا النجاح؛ لأنني راهنت على محبة الناس، لا سيما أنها اعتمدت على الكلمات السلسة والبسيطة فانتشرت عبر مواقع التواصل وتفاعل معها المتابعون».
يشار إلى أن أغنية "أنا لما بحب" أثارت جدلًا كبيرًا فور طرحها على مواقع التواصل المختلفة في مايو الماضي، لسرعة الريتم الخاص بها، وصعوبة سماع كلماتها التي تقول:
قولي لأمك يا بنت
جاية الليلة اطلب إيدك
ولا بعمري عاقل كنت
وحياة الإله بريدك
عشتا بطول وعرض الدني
ما بعمرو راسي ينحني
لما دخلتِ بعمري غِني
من عمري انشالله يزيدك
أنا لما بحب بجن بجن
بهدم بحرق بقلب جن الروح بغيباتك بتحن
تنده وينك
أنا لما بحب بكفي بدربي بدوب بلحظة مني تقربي
بتضحك روحي بيفرح قلبي بضحكة عينك