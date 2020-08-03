91 مليون مشاهدة لأغنية أمجد جمعة «أنا لما بحب» (فيديو)

تجاوز عدد مشاهدات أغنية "أنا لما بحب" للمطرب أمجد جمعة أكثر من 91 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"."أنا لمّا بحب" كلمات وغناء ومونتاج أمجد جمعة وتوزيع وتسجيل حيدر زعيتر، وعن الأغنية قال جمعة في تصريحات صحفية: «كنت متوقعًا النجاح؛ لأنني راهنت على محبة الناس، لا سيما أنها اعتمدت على الكلمات السلسة والبسيطة فانتشرت عبر مواقع التواصل وتفاعل معها المتابعون».يشار إلى أن أغنية "أنا لما بحب" أثارت جدلًا كبيرًا فور طرحها على مواقع التواصل المختلفة في مايو الماضي، لسرعة الريتم الخاص بها، وصعوبة سماع كلماتها التي تقول:قولي لأمك يا بنتجاية الليلة اطلب إيدكولا بعمري عاقل كنتوحياة الإله بريدكعشتا بطول وعرض الدنيما بعمرو راسي ينحنيلما دخلتِ بعمري غِنيمن عمري انشالله يزيدكأنا لما بحب بجن بجنبهدم بحرق بقلب جن الروح بغيباتك بتحنتنده وينكأنا لما بحب بكفي بدربي بدوب بلحظة مني تقربيبتضحك روحي بيفرح قلبي بضحكة عينك