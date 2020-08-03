تعقيم كنائس الغربية استعدادًا لعودة المصلين (صور)

بدأت الكنائس القبطية بمدن محافظة الغربية استعدادات تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من تطهير وتعقيم بجميع الكنائس اليوم، بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وحرص العديد من الكنائس بمحافظة الغربية على وضع التعليمات والإجراءات الاحترازية من ضمنها علامات استرشادية على الأرض لضمان التباعد الاجتماعي بين المصلين.كما وضعت أشرطة لاصقة على كل "دكة" تنفيذا لضوابط الكنائس القبطية الأرثوذكسية للفتح التدريجي بداية من يوم السبت المقبل.كانت جميع الكنائس قد أصدرت عددًا من التعليمات والضوابط النهائية للمشاركين فى القداسات، وأكدت على ضرورة الالتزام بالإرشادات الصادرة للحضور للكنيسة السبت المقبل.