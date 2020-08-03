حفل شعرى لإبراهيم فرج فى ساقية الصاوى السبت المقبل

تستقبل ساقية الصاوي، حفلا شعريا للشاعر الشاب إبراهيم فرج، مساء السبت المقبل 8 أغسطس، على مسرح النهر يقدم خلاله مجموعة من قصائده التي اشتهر بها.وإبراهيم فرج، شاعر من أبناء الإسكندرية، بدأ كتابة الشعر فى بداية عام 2015، وشارك فى العديد من الندوات والأمسيات الثقافية، وبدأ العمل على مشروع خاص وهو الانتقال بشعر العامية من السرد البسيط بنظام "الديالوج إلى المونولوج"، وتطويع سطور الشعر، لتكون لافتة أكثر لمن يقرأها أو يسمعها، وانتشرت أشعاره مؤخرًا بشكل مُلفت على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت مشاهدات عالية في الآونة الأخيرة ونالت جميع متابعيه.