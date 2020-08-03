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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تصدير 382 حاوية فواكه وحاصلات زراعية بميناء دمياط

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:58 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
هند الشيال
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استقبل ميناء دمياط، اليوم الإثنين، 7 سفن بضائع عامة، بينما غادرته 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 13 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6987 طن رمل، في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27126 طنا تشمل (5865 طن حديد، و2500 طن كسب صويا، و1361 طن أبلاكاش، و7900 طن خردة، و9500 طن ذرة).

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 382 حاوية مكافئة تشمل فواكه (عنب، وفراولة، وفواكه مجمدة) وخضروات (بطاطا، وبطاطس، وخضار مشكل)، وحاصلات زراعية (بردقوش، وثوم، وبصل، وبرسيم، وأرز) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، والمغرب، والأردن، وإسبانيا، وأمريكا.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 208 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1477 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 38029 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14417 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2666 طن قمح متجهين إلى صوامع المنيا والفيوم، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 786 شاحنة منها 162 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 8386 طنا من البضائع العامة.

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