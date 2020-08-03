استقبال 1300 أضحية بمجازر الدقهلية خلال يومين

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظة الدقهلية، استقبال 1300 أضحية من الأهالي وذبحها بالمجان بالمجازر الحكومية بالمحافظة، خلال اليوم الأول والثاني من عيد الأضحى المبارك.وأكد محافظ الدقهلية أن مجازر المحافظة الحكومية مفتوحة طوال أيام عيد الأضحى المبارك وتقدم خدماتها للمضحين مجانا، وذلك لضمان صحة وسلامة اللحوم المذبوحة والحفاظ على البيئة من التلوث والحفاظ على نظافة الشوارع خلال أيام العيد.وأكد "مختار" على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كل أوجه الرعاية للمواطنين، وتوفير إجراءات السلامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في أرجاء المحافظة وتوفير مختلف الخدمات الحياتية اليومية لهم في كل مكان بالمواصفات الصحية.ومن جانبه أكد الدكتور عبد المنعم المنجي، وكيل وزارة الطب البيطري، أن مجازر المحافظة البالغ عددها 25 مجزرا استقبلت جميع الأضاحي طوال أيام العيد وقدمت خدماتها للمواطنين بالمجان، في ظل اتخاذ كل الاستعدادات لاستقبال جميع الذبائح من الجزارين والمواطنين وتكثيف عدد الأطباء البيطريين بالمجازر، وضمان سلامة اللحوم.