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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: الاختبار النهائى للقاح كورونا أظهر استجابة مناعية واضحة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:56 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
أ ش أ
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الفحص النهائي للمتطوعين الذين يختبرون لقاح فيروس كورونا المستجد أظهر وجود استجابة مناعية واضحة لدى جميعهم.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الإثنين، أن الفحص تم اليوم للمشاركين المتطوعين في اختبارات اللقاح ضد الفيروس، والتي تجريها الوزارة بالتعاون مع مركز "جاماليا" القومي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة.

وأضافت: أنه وفقًا لبروتوكول الاختبارات السريرية لليوم الـ42 بعد التطعيم الأول، عاد المتطوعون إلى المستشفى وخضعوا لفحص طبي معمق، حيث أظهرت النتائج وجود استجابة مناعية نتيجة التطعيم، مشيرة إلى أنه لم يتم العثور على أي آثار جانبية أو انحرافات في عمل أجهزة الجسم لدى المتطوعين أثناء الاختبار، وأن البيانات البحثية المتاحة تسمح بالحديث عن أمان وقدرة تحمل اللقاح ضد فيروس كورونا.

وأمضى المتطوعون فترة التجربة، التي استمرت من 3 يونيو إلى 20 يوليو الماضيين، بمستشفى "بوردينكو" تحت مراقبة مستمرة للأخصائيين الطبيين من ذوي الخبرة الواسعة في التجارب السريرية للأدوية.

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