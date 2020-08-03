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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«مسام» ينتزع 1327 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:53 م
تطهير اليمن من الألغام،
تطهير اليمن من الألغام،
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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير اليمن من الألغام، خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، من انتزاع 1327 لغمًا منها لغم واحد مضاد للأفراد، و96 لغما مضادة للدبابات، و1229 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

وذكر المركز - في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الاثنين - أنه بلغ إجمالي ما نزع منذ بداية المشروع حتى الآن 177637 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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