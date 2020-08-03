مصطفى كامل ينتهي من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد

انتهي الفنان مصطفي كامل من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد (أنا نسيتك)، من كلماته وألحانه، فيما عدا أغنية واحدة من كلمات وألحان عبدالعزيز أمين، والتوزيع الموسيقي لباسم منير، وطه الحكيم.وكان من المفترض طرح أول أغنية من الألبوم قبل وقفة عيد الأضحى المبارك، لكن الفنان فضل طرحه بعد العيد مباشرة.وتمنى مصطفى كامل، أن ينال ألبومه الجديد إعجاب جمهوره، خاصة أنه تعمد أن يعود إلى لونه الفني، الذي تعود عليه من أغنيات درامية تحمل مضمونا، من كلمات وألحان وتوزيع وتريات بشكل مغاير تمامًا عما يحدث في سوق الفن حاليًا من أغان لا معنى لها ولا تحمل أي رسائل فنية، بل ولا ترقى إلى صناعة جيل يتم تدميره بالهوس والانحراف عن معنى الفن الحقيقي.وأولى أغنيات الألبوم التي سوف يتم طرحها خلال ساعات بعنوان (كارت أحمر) من كلمات وألحان مصطفي كامل، وتوزيع موسيقي محمد جابر.