موجة طقس سيئ تجتاح النمسا تشمل فيضانات وعواصف رعدية

تعرضت النمسا لموجة من الطقس السيئ، بسبب الهطول الغزير للأمطار الصيفية، مما أدى إلى ارتفاع منسوب نهر الدانوب واقتراب حدوث فيضانات.وحذر المعهد المركزي للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين في بيان، من أن الأمطار الغزيرة لن تتوقف على مدار الساعة، حيث يتوقع هطول أمطار قياسية تصل إلى 10 لترات لكل متر مربع، لافتا إلى أن أكثر الولايات المتأثرة بسوء الأحوال الجوية هي تيرول وفورارلبرج وسالزبورج، والتى شهدت عشرات من الانهيارات الطينية واقتلاع الأشجار بسبب رياح الأعاصير، مما وضع إدارات الإطفاء في حالة استنفار مستمرة.وذكر البيان، أن العواصف الرعدية ستنشط حتى غد الثلاثاء وتغطى الدولة بأكملها خاصة العاصمة فيينا وولاية النمسا السفلى.