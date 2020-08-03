رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرة بريطانيا لشئون أوروبا تؤكد «الدعم القوي» لتسوية القضية القبرصية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:49 م
ويندي مورتون
ويندي مورتون
أ ش أ
طباعة
أكدت وزيرة الدولة البريطانية لشئون أوروبا، ويندي مورتون، دعم الحكومة البريطانية القوي من أجل تحقيق تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية القبرصية.

وقالت مورتون - في رسالة إلى رئيس الاتحاد الوطني للقبارصة في المملكة المتحدة خريستوس كاروليس، نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه): "إن مثل هذه التسوية يجب أن تستند إلى النموذج المقبول دوليًا لاتحاد ثنائي مشترك بين منطقتين وطائفتين، مؤكدة أن لندن تشجع جميع الأطراف على المشاركة بشكل بنّّاء وإثبات التزامهم بإحراز تقدم نحو التسوية".

وجاءت رسالة مورتون ردًا على رسالة من كاروليس وجهها إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الذكرى الـ46 للغزو التركي لقبرص، حثه فيها على ممارسة السلطة الاستباقية والبناءة التي يمتلكها.

وأشارت مورتون إلى أن بريطانيا، أوضحت بشكل مستمر أنها منفتحة على أي ترتيبات بإمكان الجانبين والدول الضامنة الأخرى الموافقة عليها لتلبية الاحتياجات الأمنية للطائفتين القبرصيتين.

يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة، وتجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام سلامة أراضي وسيادة جمهورية قبرص.

موضوعات متعلقة

مصر تعترض على ملء سد النهضة دون تشاور

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

رطوبة شديدة.. تفاصيل طقس اليوم الاثنين رابع أيام عيد الأضحى

قبل اعتمادها غدًا.. أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2020

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

400 بالإنجليزى و600 بالفيزياء.. أعداد طلاب الثانوية العامة 2020 الحاصلين على الدرجات النهائية

خلال ساعات.. وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2020

مصر تعترض على ملء سد النهضة دون تشاور

استئناف مفاوضات سد النهضة.. والسودان: تقرير الخبراء يمثل أساس لاتفاق مرضي للجميع

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدى أباظة خطاب تعيينه فى شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

فلورنس الباريسية.. تفاصيل خطة رشدي أباظة لسرقتها من الملك فاروق

مأساة كاميليا كما يرويها رشدى أباظة.. "أمها باعت ملابسها الداخلية بالقطعة"

نجم الساعة

نتيجة الثانوية العامة 2020.. المواد الأعلى في نسب النجاح

منوعات

دراسة تكشف تأثير الجسم فور إصابته بكورونا

اخر اخبار عملية بيع تيك توك Tik Tok اليوم

دراسة: الإنسان قد ينقل عدوى كورونا للقطط والكلاب

أغسطس 2020.. طريقة حساب فاتورة الكهرباء الجديدة

مقالات الرأي
دعاء خليفة
‎ليبيا والخط الأحمر
د. منى حلمى
كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية!
د.أحمد الخميسى
الــفــلــوس فــي حــيــاتـــي
ماجد حبته
الهاربون من تونس
المزيد

الثقافة

سيد عويس.. «عاش هنا» فى السيدة عائشة

«مقدمة إلى فلسفة الرياضيات».. كتاب جديد عن دار آفاق.. قريبَا

«ميريت» تناقش «نظرة الليبراليين الجدد للصهيونية» فى عددها الجديد

«الشجرة الصغيرة».. قصة للأطفال بثقافة القليوبية