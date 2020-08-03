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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استلام 53 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء بالقليوبية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:49 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
كتب صلاح حسنى
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أعلنت لجنة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بمحافظة القليوبية، عن تلقى 53 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء، تم استلامها على مدار الفترات الماضية من خلال اللجان الفنية بكل مركز من مراكز المحافظة، على أن يتم العمل على فحصها أولا بأول للانتهاء منها بأسرع وقت ممكن وفقا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

فيما عقدت لجنة التصالح فى مخالفات البناء بالقليوبية الاجتماع الدوري في مقر نقابة المهندسين بالمحافظة برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، نقيب المهندسين بالقليوبية، حيث تضمن اجتماع اللجنة مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه اللجان الفنية وفرض حلول مناسبة لها إلى جانب استعراض مستجدات تسعير وحساب المباني، وطرق التعاون لإنجاز الأعمال مع الحماية المدنية.

وأشاد المهندس مصطفى مجاهد، بأهمية دور اللجان الفنية للبت في ملفات التصالح وإتمام دورها فى صالح المواطن والدولة والعمل تحت مظلة نقابة المهندسين، وخلال الاجتماع أجاب المهندس عبدالله العمرى على استفسارات رؤساء وأعضاء اللجان وفرز المشكلات، ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لمصلحة المواطن والدولة فى إطار اللائحة والقانون.

وأوضح "العمرى" أهمية دور النقابة وأنه يجب اعتماد الرسومات والتقارير من النقابة، لأن النقابة تعتمد المهندسين وليس لها علاقة بمحتوى الرسم أو التقارير طبقا لقانون نقابة المهندسين 66 لسنة 74، وحال عدم اعتمادها سيتم رفض الرسومات من اللجنة الفنية وتعطيل الملف لحين اعتماد الرسومات وطبقا لقرار رئيس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية.

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