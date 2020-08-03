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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا: أثار أزمة كورونا على سوق العمل ستستمر لفترة طويلة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:47 م
كريستين أشباخر
كريستين أشباخر
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قالت وزيرة العمل النمساوية كريستين أشباخر: إن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة على سوق العمل ستستمر لفترة طويلة قادمة، مشيرة إلى تسجيل معدلات البطالة في يوليو الماضي ارتفاعًا بمقدار الثلث عن يوليو 2019، حيث بلغت الزيادة نحو 107 آلاف عاطل.

وأضافت أشباخر - في تصريحات اليوم الاثنين-: "أن أزمة جائحة كورونا أدت إلى أثار سلبية واسعة على سوق العمل على مدى 4 أشهر ونصف، حيث إنه جار إعادة تدريب العاطلين لالتحاقهم بسوق العمل في نهاية يوليو الماضي، حيث إن نسبة العاطلين ارتفعت بنسبة 33% مقارنة بـ2019، وتم تسجيل 432 ألفًا و539 عاطلًا عن العمل أو متدربًا".

وأشارت إلى أن أعلى مستوى للبطالة في النمسا تم تسجيله في منتصف أبريل الماضي، وبلغ 588 ألف شخص، لافتة إلى أن تخفيف قيود الجائحة والحزم المالية لإنعاش الاقتصاد ساهما إلى حد كبير في تحسين أوضاع سوق العمل.

يُشار إلى أن معدل البطالة في النمسا بلغ 9.2% بزيادة 2.7 نقطة مئوية مقابل يوليو 2019.

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