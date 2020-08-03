أضخم طائرة نقل استراتيجي تصل إسرائيل

وصلت أضخم طائرة نقل استراتيجي حول العالم، طراز "أنتونوفAN-225"، منذ قليل، إلى مطار بن جوريون الإسرائيلي، لنقل شحنات العربات المدرعة "أوشكوش"، التي يستخدمها الجيش الأمريكي.ومن المقرر تركيب بطاريات منظومة القبة الحديدية الصاروخية الإسرائيلية فوق تلك الشاحنات وإرسالها إلى أمريكا، وذلك ضمن اتفاق مسبق بين وزارة الجيش الإسرائيلية ونظيرتها الأمريكية، تم توقيعه العام الماضي، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.ووقعت وزارة الدفاع الأمريكية، في أغسطس عام 2019، اتفاقا مع الاحتلال الإسرائيلي لشراء بطاريتين من منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، لمواجهة التهديدات الجوية، خاصة الصواريخ الباليستية.وأرسلت أمريكا مساعدات مالية لإسرائيل بقيمة 500 مليون دولار، السبت الماضي، لدعم الدفعات الجوية، ومحاربة الأنفاق التي تهدد الأمن الإسرائيلي.