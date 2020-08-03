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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا ترفض قرار بولندا بفرض غرامة على شركة «غازبروم»

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:52 م
شركة غازبروم
شركة غازبروم
أش أ
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انتقد النائب الأول لرئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، قرار بولندا فرض غرامة على شركة "غازبروم" الروسية على خلفية مشروع الغاز "السيل الشمالي-2".

وقال البرلماني الروسي، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الإثنين، إن قرار هيئة مكافحة الاحتكار في بولندا تغريم الشركة الروسية بسبب عدم الرغبة في التعاون معها في تحقيق مرتبط بمشروع "السيل الشمالي-2" ليس إلا مثالا على المنافسة غير العادلة، ومحاولة لعرقلة تنفيذ المشروع.

وكانت هيئة مكافحة الاحتكار البولندية، قد أعلنت- في وقت سابق- فرض غرامة بقيمة 50 مليون يورو على "غازبروم" بذريعة عدم تعاون الشركة الروسية حول ملف مشروع الغاز "السيل الشمالي-2".

وتعتبر بولندا، إحدى الدول التي تعارض مشروع "السيل الشمالي-2"، الهادف لمد أنبوب عبر قاع بحر البلطيق لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا بشكل مباشر.

ويتم حاليا مد أنابيب الغاز في المشروع، الذي يتضمن بناء خطين لنقل الغاز الطبيعي الروسي بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

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