2735 إصابة جديدة بكورونا فى العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 2735 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 131 ألفًا و886 حالة.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الإثنين، أنه تم فحص 13 ألفًا و647 نموذجًا في كل المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في البلاد بلغ مليونًا و42 ألفًا و806 نماذج.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 2225 حالة شفاء في البلاد بإجمالي حالات تعاف 94 ألفًا و111 حالة وبنسبة شفاء 71.4%، فيما تم تسجيل 66 حالة وفاة جديدة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 4934 حالة وفاة.