حقيقة إصابة سامح عاشور بكورونا

نشرت صفحة "مرصد المحامين"، المعنية بأخبار نقابة المحامين والمقربة من النقيب الحالي رجائي عطية، ما يفيد باصابة سامح عاشور نقيب المحامين السابق بفيروس كورونا، وأن حالته الصحية حرجة.ونفت مصادر مقربة من النقيب السابق سامح عاشور، هذا الخبر مؤكدة أن هذه الصفحة دأبت على نشر أكاذيب وشائعات واتهامات غير صحيحة بحق النقيب السابق سامح عاشور.وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه التقى أمس النقيب السابق سامح عاشور، مؤكدًا أنه بكامل صحته وأنه ليس مصابًا بفيروس كورونا، كما تردد.