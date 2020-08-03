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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وكيل مطرانية سوهاج: الكنيسة فى حالة فرح بعد عودة الصلوات

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:28 م
القمص كيرلس فهيم
القمص كيرلس فهيم
هدير شعراوي
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قال القمص كيرلس فهيم، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس في محافظة سوهاج، إن الكنيسة اليوم تعيش فرحة مع عودة الصلاة، منوهًا بأنها في الوقت نفسه لم تنسَ سلامة أولادها.

وأضاف وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس في سوهاج، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المواطن يغادر الكنيسة حال الكشف عن وجود ارتفاع في درجة الحرارة دون استثناء، مؤكدًا أن الكنيسة تتأكد من صحة المواطنين في المقام الأول.


وأوضح "فهيم" أن الكنيسة تتخذ الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة عند المدخل، ثم التعقيم، ثم تسجيل الاسم على حاسب آلي، ثم الدخول إلى الكنيسة، مؤكدًا أن العملية اليوم تمت بشكل جيد وكانت الأمور سليمة وسريعة، والصلاة تمت بأمان، لافتًا إلى أن الكنيسة تستقبل عددًا محدودًا من المصلين، طبقًا لتعليمات البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية.

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