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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 2.25 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى الفيوم

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:23 م
دقيق مدعم
دقيق مدعم
نرمين محمود الدهان
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تمكنت حملة تموينية بالفيوم اليوم، تحت إشراف المهندس محمد إسماعيل، مدير إدارة تموين تطون، من ضبط 45 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية، زنة الواحدة 50 كيلو جراما بإجمالي 2250 كيلو جرام دقيق، بأحد المخازن بناحية قرية الغرق "عزبة ناقولة"، قبل بيعها في السوق السوداء، وحرر المحضر ضد صاحب المخزن وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

ومن جهته، أكد المهندس سيد حرزالله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت أي مخالفات.

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