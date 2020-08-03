ضبط 2.25 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى الفيوم

تمكنت حملة تموينية بالفيوم اليوم، تحت إشراف المهندس محمد إسماعيل، مدير إدارة تموين تطون، من ضبط 45 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية، زنة الواحدة 50 كيلو جراما بإجمالي 2250 كيلو جرام دقيق، بأحد المخازن بناحية قرية الغرق "عزبة ناقولة"، قبل بيعها في السوق السوداء، وحرر المحضر ضد صاحب المخزن وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.ومن جهته، أكد المهندس سيد حرزالله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت أي مخالفات.