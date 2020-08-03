مطران الغربية ينشر صورة للعذراء في عيون الكنيسة اليابانية

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، صورة السيدة العذراء بالفن الياباني.وعلق الأنبا نيقولا أنطونيو على الصورة في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن تلك الأيقونة هي أيقونة للعذراء مريم من اليابان من منطقة "Nagashima"، بمناسبة صوم العذراء مريم.