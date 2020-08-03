رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توصيل الغاز الطبيعي للوادي الجديد قريبا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:19 م
توصيل الغاز الطبيعي
توصيل الغاز الطبيعي
محمد مهدي
طباعة
أعلنت محافظة الوادي الجديد في بيان لها اليوم الإثنين، أنه يجري حاليًا الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية اللازمة للبدء في توصيل الغاز الطبيعي للمحافظة طبقا لمعايير الجودة ومراعاة أعلى معدلات الأمان في ظل جهود الدولة لمتابعة إنشاء شبكة الطرق القومية الجديدة لضمان نتائج استخدام هذه التقنية بسائر المحافظات.

وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن فكرة مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الوادى الجديد تعد الخيار الأمثل والأفضل لمحافظة نائية تبعد عن أقرب مصدر للغاز الطبيعي حوالي 230 كيلو مترا، وهو ما يمثل ارتفاعا بقيمة التكلفة المطلوبة لإنشاء الشبكات المؤهلة بما يضمن الاستفادة من موارد الدولة.

وأكد استمرار مبادرة وزارة البترول لتقسيط مساهمة المواطن في تكلفة توصيل الغاز إلى الوحدات السكنية على 6 سنوات دون مقدم ودون فوائد بواقع 30 جنيها شهريًا للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.

موضوعات متعلقة

400 بالإنجليزى و600 بالفيزياء.. أعداد طلاب الثانوية العامة 2020 الحاصلين على الدرجات النهائية

جحيم في قنا.. انفجار 300 أنبوبة والرعب يجتاح «أبوتشت»

«التعليم» تستأنف خطة «اللمسات الأخيرة» لإعلان نتيجة الثانوية العامة

وزير التعليم لـ«الدستور»: اعتماد نتيجة الثانوية العامة غدا

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

400 بالإنجليزى و600 بالفيزياء.. أعداد طلاب الثانوية العامة 2020 الحاصلين على الدرجات النهائية

خلال ساعات.. وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2020

وزير التعليم لـ«الدستور»: اعتماد نتيجة الثانوية العامة غدا

استئناف مفاوضات سد النهضة.. والسودان: تقرير الخبراء يمثل أساس لاتفاق مرضي للجميع

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدى أباظة خطاب تعيينه فى شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

فلورنس الباريسية.. تفاصيل خطة رشدي أباظة لسرقتها من الملك فاروق

مأساة كاميليا كما يرويها رشدى أباظة.. "أمها باعت ملابسها الداخلية بالقطعة"

نجم الساعة

نتيجة الثانوية العامة 2020.. المواد الأعلى في نسب النجاح

منوعات

دراسة تكشف تأثير الجسم فور إصابته بكورونا

اخر اخبار عملية بيع تيك توك Tik Tok اليوم

دراسة: الإنسان قد ينقل عدوى كورونا للقطط والكلاب

أغسطس 2020.. طريقة حساب فاتورة الكهرباء الجديدة

مقالات الرأي
دعاء خليفة
‎ليبيا والخط الأحمر
د. منى حلمى
كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية!
د.أحمد الخميسى
الــفــلــوس فــي حــيــاتـــي
ماجد حبته
الهاربون من تونس
المزيد

الثقافة

سيد عويس.. «عاش هنا» فى السيدة عائشة

«مقدمة إلى فلسفة الرياضيات».. كتاب جديد عن دار آفاق.. قريبَا

«ميريت» تناقش «نظرة الليبراليين الجدد للصهيونية» فى عددها الجديد

«الشجرة الصغيرة».. قصة للأطفال بثقافة القليوبية