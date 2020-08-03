توصيل الغاز الطبيعي للوادي الجديد قريبا

أعلنت محافظة الوادي الجديد في بيان لها اليوم الإثنين، أنه يجري حاليًا الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية اللازمة للبدء في توصيل الغاز الطبيعي للمحافظة طبقا لمعايير الجودة ومراعاة أعلى معدلات الأمان في ظل جهود الدولة لمتابعة إنشاء شبكة الطرق القومية الجديدة لضمان نتائج استخدام هذه التقنية بسائر المحافظات.وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن فكرة مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الوادى الجديد تعد الخيار الأمثل والأفضل لمحافظة نائية تبعد عن أقرب مصدر للغاز الطبيعي حوالي 230 كيلو مترا، وهو ما يمثل ارتفاعا بقيمة التكلفة المطلوبة لإنشاء الشبكات المؤهلة بما يضمن الاستفادة من موارد الدولة.وأكد استمرار مبادرة وزارة البترول لتقسيط مساهمة المواطن في تكلفة توصيل الغاز إلى الوحدات السكنية على 6 سنوات دون مقدم ودون فوائد بواقع 30 جنيها شهريًا للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.