طبيب يكشف سبب بكاء الطفل من سنة حتى 6 أشهر

وعن نوبة البكاء، فإن أبرز صفاتها:

علاج البكاء الشديد:

يولد الأطفال يبكون، وهذه طبيعة الأطفال الصغار دائمًا، تجدهم في حالة دائمة من البكاء المستمر، الذي لا يهدأ، ولكن مع تطور الطب والعلم، أصبح الأطباء يحددون أسبابًا محددة لنوبات بكاء الأطفال.وفي هذا الأمر يتحدث دكتور محمد الملا، طبيب أطفال، حول سبب بكاء الأطفال الدائم من عمر شهرين وحتى ٦ أشهر، وكيفية علاجه.يقول دكتور محمد: "طفلك ممكن يبكى بهدف التواصل فقط، أي أنه غير جعان ولا محتاج يغير ولا عنده مغص ولا تعبان، ولكنه يبكي لأن هذه لغته التي يعبر بها عن نفسه أو إحساسه، وهذه الفترة تحديدًا فارقة جدًا في نفسية الطفل فيما بعد".١. يومية.٢. غير متوقعة ودون مبرر.٣. لا تهدأ بسهولة.٤. تمتد من نصف ساعة حتى ٣ ساعات.٥. تزداد ليلًا.ينصح دكتور محمد الأم، في حالة بكاء طفلها بشدة: "في الوقت دا انتي مش محتاجة تعرضي طفلك للهز الكثير، ولا لازم إنك تشيليه أو تقفين بيه حتى يهدأ ولا هتحتاجي تأكليه زيادة لو هو لسه مخلص رضاعة حالا"، موضحًا: "لكن محتاجة تحضني طفلك وأنت جالسة أو نايمة أو مستريحة، ممكن تعملي تواصل جسدي Skin To Skin، ممكن تلعبي معه بلعب مناسبة لسنه تلفت انتباهه، ممكن تغنيله أو تسمعيه موسيقى هادئة".ويضيف دكتور محمد: "أهم شيء في هذه الفترة أنك تستبعدي تماما وجود أي حالة مرضية لطفلك، وكمان يمكنك أن تتعاملي مع النوبات دي على أنها فترة طبيعية وهتعدي".