طارق تهامي يدعو الجميع للمشاركة بإيجابية في «الشيوخ» (فيديو)

وجه طارق تهامي، مرشح حزب الوفد علي القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، التحية لأهالي صعيد مصر، معربًا عن سعادته بالانتماء لهذا القطاع الذي ينتمي إليه ميلادًا وجذورًا.وقال طارق تهامي خلال فيديو تم بثه بهذه المناسبة إنه من مواليد إمبابة في محافظة الجيزة، بينما يعود ميلاد والديه إلى مركز إسنا التابع لمحافظة الأقصر.وأعرب "تهامي" عن سعادته أيضًا بالترشح باسم هذا القطاع – قطاع الصعيد – ليكون معبرًا عن آمال وطموحات أهله في جميع محافظات الصعيد "الجيزة – الفيوم – المنيا – أسيوط – بني سويف – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر".ودعا "تهامي" الجميع للمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، قائلًا: "سأكون في انتظاركم يوم 11 و12 أغسطس الجاري لاختيار القائمة الوطنية من أجل مصر".