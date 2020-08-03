الثانوية العامة 2020.. المواد الأقل فى نسب النجاح
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:10 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
ساعات قليلة تفصلنا عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020، وإعلان أسماء أوائل الصف الثالث الثانوي 2020 على الثلاث شعب، للعام الدراسي 2019-2020، حيث بلغت وجاءت نسب العينات العشوائية تتقارب بين النتائج النهائية بالمواد.
تعرف على المواد الأقل بنسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2020
بينما بلغت أقل نسبة نجاح في نتيجة الثانوية العامة في المواد العلمية بمادتي الفيزياء 79.4٪، والكيمياء 86.3 %، بينما بلغت أقل نسبة نجاح في المواد الأدبية بمادتي التاريخ 89.1 %، والفلسفة والمنطق 91.8٪.
اللغة الإنجليزية 90.2٪
من المقرر أن يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة وإعلان أسماء الأوائل غدا الثلاثاء.
بينما جاءت نسبة اللغات المشتركة بين الشعب الثلاث كالتالي:اللغة العربية 95.4٪
اللغة الإنجليزية 90.2٪
من المقرر أن يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة وإعلان أسماء الأوائل غدا الثلاثاء.