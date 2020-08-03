الثانوية العامة 2020.. المواد الأقل فى نسب النجاح

بينما جاءت نسبة اللغات المشتركة بين الشعب الثلاث كالتالي:

بينما بلغت أقل نسبة نجاح في نتيجة الثانوية العامة في المواد العلمية بمادتي الفيزياء 79.4٪، والكيمياء 86.3 %، بينما بلغت أقل نسبة نجاح في المواد الأدبية بمادتي التاريخ 89.1 %، والفلسفة والمنطق 91.8٪.اللغة العربية 95.4٪اللغة الإنجليزية 90.2٪من المقرر أن يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة وإعلان أسماء الأوائل غدا الثلاثاء.