طارق شوقى يكشف لـ«الدستور» موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020

الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2020

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الصفحات المزيفة المنتشرة على صفحات وتطبيقات السوشيال ميديا؛ التي تدعي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020، وتنشر صورا غير صحيحة، مشددة على ضرورة عدم الانسياق خلف من يسعون إلى الاحتيال عليهم بزعم إرسال نتيجة الثانوية العامة لهم.وانتهت الإدارة العامة للامتحانات من إعداد التفاصيل النهائية لنتيجة الثانوية العامة ووضع اللمسات النهائية لها، التي شملت أسماء الطلاب أوائل الثانوية العامة 2020 وصورهم الشخصية وأرقام تليفوناتهم لعرضها على وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لاعتماد النتيجة رسميا.كما جهزت كشوفات الناجحين والراسبين والنسب التكرارية لمجموع درجات الطلاب ونسب النجاح مقارنة بالأعوام الماضية، وأكدت أن نسب النجاح هذا العام أزيد من العام الماضي.