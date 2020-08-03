نتيجة الثانوية العامة 2020.. المواد الأعلى في نسب النجاح

نتيجة الثانوية العامة 2020 - نسب النجاح





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من المقرر أن يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة وإعلان أسماء الأوائل غدًا الثلاثاء، على أن يتم إعلانها يوم الأربعاء.



من المقرر أن يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة وإعلان أسماء الأوائل غدًا الثلاثاء، على أن يتم إعلانها يوم الأربعاء.

وجاءت أعلى نسبة نجاح بالثانوية العامة في المواد العلمية بمواد الجيولوجيا 94.5%، والرياضة التطبيقية 87%، والأحياء 87٪بينما بلغت أعلى نسبة نجاح في المواد الأدبية بمادتي علم النفس والاجتماع 95 %، والجغرافيا 94.8.بينما جاءت نسبة اللغات المشتركة بين الشعب الثلاث كالتالي:اللغة العربية 95.4٪اللغة الإنجليزية 90.2٪