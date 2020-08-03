نتيجة الثانوية العامة 2020.. المواد الأعلى في نسب النجاح
الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:01 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
ساعات قليلة تفصلنا عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 وإعلان أسماء الأوائل على الثلاث شعب، للعام الدراسي 2019-2020.
حيث بلغت وجاءت نسب العينات العشوائية تتقارب بين النتائج النهائية بالمواد.
بينما بلغت أعلى نسبة نجاح في المواد الأدبية بمادتي علم النفس والاجتماع 95 %، والجغرافيا 94.8.
بينما جاءت نسبة اللغات المشتركة بين الشعب الثلاث كالتالي:
اللغة العربية 95.4٪
اللغة الإنجليزية 90.2٪
حيث بلغت وجاءت نسب العينات العشوائية تتقارب بين النتائج النهائية بالمواد.
نتيجة الثانوية العامة 2020 - نسب النجاحوجاءت أعلى نسبة نجاح بالثانوية العامة في المواد العلمية بمواد الجيولوجيا 94.5%، والرياضة التطبيقية 87%، والأحياء 87٪
بينما بلغت أعلى نسبة نجاح في المواد الأدبية بمادتي علم النفس والاجتماع 95 %، والجغرافيا 94.8.
بينما جاءت نسبة اللغات المشتركة بين الشعب الثلاث كالتالي:
اللغة العربية 95.4٪
اللغة الإنجليزية 90.2٪
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من المقرر أن يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة وإعلان أسماء الأوائل غدًا الثلاثاء، على أن يتم إعلانها يوم الأربعاء.