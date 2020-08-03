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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
دعاء خليفة
دعاء خليفة

‎ليبيا والخط الأحمر

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:59 م
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التطورات العسكرية والسياسية شديدة الخطورة بدولة ليبيا الشقيقة والتهديدات والتدخل السافر  لقوي خارجية مثل تركيا وقطر بالدعم البشرى الكبير المتمثل فى نقل بعض التنظيمات الإرهابية مثل داعش وآلاف المرتزقة من سوريا ودول أخرى إلى الدولة الليبية ومساندتهم ماديا وعسكريا ولوجسيتيا وغيرها، وذلك لدعم حكومة الوفاق بقيادة السراج لاستهداف قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر، وهو الأمر الذى  يشير إلى إمكانية حدوث صراع مباشر على الأرض بين عدة  دول لن تكون له انعكاسات في ليبيا فقط بل قد يمتد إلى صعيد اوسع والمنطقة باسرها، لاسيما أٔن أطماع الدولة التركية المزمنة والمتزايدة بالمنطقة وداعميها من خلف الستار أصبح أمرا واضحا، وواقع ذلك يظهر فى سوريا وليبيا ولبنان والسودان والصومال وجيبوتي وأثيوبيا وغيرها .

وقد أعلن الرئيس السيسي الخط الأحمر داخل العمق الليبي بخطابه  بقاعدة سيدي برانى العسكرية بالمنطقة الغربية فى يونيو ٢٠٢٠ مع التأكيد علي حرص مصر علي الحلول السياسية السلمية، وأتوقع أن تجاوز هذا الخط الأحمر سوف يدفع مصر إلى التدخل العسكري، إذا ما تجاوزته الميليشيات الإرهابية والمرتزقة المدعومة من قطر وتركيا.

وتلك الهمجية والبلطجة التركية القطرية لابد لها من موقف دولى حازم وحاسم يتضمن توافق روسي أمريكي بشأن الخط الأحمر، حيث تتضمن أهدافهم الشريرة نحو مصر إيقاف مشروع تنمية مصر القوية التي يسعى الرئيس السيسي  لبناءها.

وبناء مصر القوية يبدأ من الجبهة الداخلية بكافة محاورها، والانخراط في حروب إقليمية تكون اطرافها في إثيوبيا وليبيا، قد تكون محاولة لاستدراك حماس التنمية والبناء الداخلى بالدولة المصرية.

ويمارس السيسي وفريق العمل الوطنى والمتضمن مؤسسات الوطن التى لها تقدير دولي عظيم مثل المؤسسة العسكرية وجهازى المخابرات العامة والحربية ووزارة الخارجية وغيرها أكبر قدر من ضبط النفس والاحتراف والجهد المضنى المتزايد فى هذه الأزمة الخطيرة علي الأمن القومي المصرى والعربى والاقليمي ،

ولكن عند هذا  الخط الأحمر  ، لو حدث تجاوز من ااميليشيات التركية مع قوات السراج وقوات المرتزقة وميليشيات الارهاب  هنا يصبح لزاما علينا أن نقاتل حتى لو كان مكروها لنا، والتصدي لخطر التنظيمات الإرهابية في ليبيا حق شرعى مصرى، لاسيما  وأن تنظيم داعش الإرهابي عاد للظهور في عدة مدن ليبية.

ولقد انغمست ليبيا منذ ما يقرب من عقد في أزمة متصاعدة تودي بحياة الاف من الأشخاص في ليبيا بشكل منزايد ومازالت ، على الرغم من جهود مصر وبعض الدول العربية والدولية لرأب الصدع ،  والذى بات يمثل تهديداً خطيراً للاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة، والسبب في المأزق الليبي واضح، ويمكن تحديده فى ان الرؤى المتناقضة لمستقبل ليبيا وتطلعات الهيمنة الإقليمية، ادت إلى تعقيد جهود المجتمع الدولي لتحقيق هدف مصر والشعب الليبي في إرساء أسس ليبيا السلام الآمنة والمزدهرة، وسياسة مصر ثابتة في دعمها لكل جهود تهدف للتوصل إلى تسوية للوضع في ليبيا.

وبذلت مصر جهودا كبيرة ومازالت فى العملية السياسية الخاصة بليبيا، من اتفاق الصخيرات إلى مؤتمر برلين إلى إعلان القاهرة يونيو ٢٠٢٠، وتضمن ذلك العديد من الاجراءات والجهود من خلال تسهيل الاتصالات والمفاوضات بين الأطراف الليبية الداخلية، والتى تتفق مع القرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمن اخرها القرار رقم ٢٥١٠ هذا العام والذى يقضى بوقف فورى لإطلاق النار داخل ليبيا وكذلك قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى.

والأمر المحزن ان مساحات كبيرة من غرب ليبيا اصبحت موطئ قدم للتطرف ، وملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية. وتسعى محور قوى الشروالارهاب في محاولات اختراق حدودنا الغربية، وهذه الاختراقات الدموية ضد مصر قد انخفضت بشكل ملحوظ  بفضل يقظة واستبسال قواتنا المسلحة ودقة اجهزة معلوماتنا السيادية وجهود الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر لتأمين المناطق الشرقية من العمق بالاراضى الليبية ، وبالتالي  دعم الجيش الوطني الليبي دعم للشرعية الليبية والدولية والأمن القومي المصري والاقليمي ضد الارهاب وايدولوجيات شق الصف الليبي  .

ودوما سياسة مصر الفاعلة حريصة على التحرك من خلال الشرعية الدولية، ومنها مخاطبة مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا في أعقاب جريمة ذبح 21 مصرياً كانوا يعملون في مدينة سرت بلا رحمة من قبل تنظيم داعش الارهابى خلال عام 2015 ، وكانت نتيجة هذه الجريمة الوحشية المروعة قيام المجلس إلى اصدار القرار 2214 الذي يحث الدول الأعضاء على مكافحة التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان  ، ومن قبلها قام الزعيم السيسي بإصدار تعليماته التاريخية الجريئة بأخذ الحق الشرعى للمصريين والثأر لابناؤنا الشهداء .

ولكي يتوقف وينتهي دعم التطرف والإرهاب بليبيا ومصر ،  يتحتم علينا والمجتمع الدولى التعاون لوضع حد

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