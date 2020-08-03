تحرير 310 محاضر تموينية خلال أيام عيد الأضحى بالمنوفية

صرح المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بأنه تم شن عدد من الحملات التفتيشية خلال أيام عيد الأضحى؛ لضبط الأسعار والوقوف على مدى جودة المنتجات المعروضة.حيث أسفرت عن تحرير (310) محاضر تموينية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، منها 178 محضر مخالفات مخابز "نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم نظافة"، و132 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.وأضاف أنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير 10 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بمركز ومدينة بركة السبع لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمى، كما تم تحرير 4 محاضر لأصحاب مخابز بلدى بمركز ومدينة الشهداء، وذلك لعدم وجود شهادة صحية وتجميع دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء، فيما تم تحرير 2 محضر ضد أصحاب محل جزارة لذبحهم لحوما بلدية خارج المجازر وتحرير محضر آخر ضد مجهول لتجميعه الدقيق البلدى المحظور تداوله، وضبط 15 شيكارة بمركز ومدينة السادات.وتم تحرير محضر ضد صاحب محل بقالة بناحية طليا لحيازته وعرضه للبيع "شاي" مجهول المصدر، وضبط 960 كجم شاي، وتحرير محضر آخر ضد مجهول لتجميعه دقيق بلدى محظور تداوله وضبط 10 شكائر دقيق بمركز ومدينة أشمون، كما تم تحرير محضر ضد صاحب هايبر بمدينة شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.