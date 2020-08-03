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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: إزالة 100% من التعديات على الأراضي الزراعية في العيد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:34 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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أشاد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالجهود التي بذلتها قطاعات الوزارة المختلفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، موضحا أن الإدارة المركزية لحماية الأراضي تصدت للبناء على الأراضي الزراعية وإزالة التعديات في المهد بنسبة 100%، بفضل التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة في المحافظات، مع إحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

وأضاف القصير، في تصريحات صحفية اليوم، أن نسبة التعدي على الأراضي الزراعية انخفضت إلى أدنى مستوياتها، مقابل زيادة نسبة الإزالة، حيث جرى إزالة 44 حالة تعد فقط على مساحة فدان و16 قيراطا خلالعيد الأضحى، مقابل 391 حالة على مساحة حوالي 15 فدانا و9 قراريط في ذات الفترة 2019، وسجلت منها 275 حالات إزالة بمساحة حوالي 11 فدانا.

وأشاد وزير الزراعة أيضا بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري في المحافظات، وتفتيشها على منافذ بيع اللحوم وتوفير خدمة ذبح الأضاحي مجانا للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ إجمالي المذبوحات 20 ألف أضحية بزيادة قدرها 9 آلاف عن العام الماضي، حيث كانت إجمالي مذبوحات الأضاحي حوالي 11 ألف أضحية.

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