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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدى أباظة خطاب تعيينه فى شركة قناة السويس

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:33 م
كاميليا
كاميليا
ايهاب مصطفى
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لم تكن السينما هي الأمل الذي يراود رشدي أباظة قبل دخوله للبلاتوه، ربما لأن الأمر جاء صدفة تمامًا في قاعة البلياردو، وبعدها حصل على البطولة الخاصة بفيلمه الأول المليونيرة الصغيرة أمام فاتن حمامة.

يقول رشدي أباظة في حوار لمجلة الشبكة: "تقدمت بطلب لشغل وظيفة في شركة قناة السويس، والتي كان الموظف فيها يحصل على راتب قدره 180 جنيهًا".

وتابع: "كنت مثاليًا للحصول على الوظيفة، لأنني أجيد لغات أجنبية كثيرة، يومها جمعت شهاداتي وذهبت للامتحان الذي تعقده الشركة في مبنى لها بشارع قصر العيني، ووجدتني بين ثلاثمائة متسابق، أو متصارع على الوظائف الثلاث المعلن عنها".

يؤكد رشدي: "سألت نفسي هل يعقل أن أكون واحدًا من ثلاثة فائزين في المسابقة؟ ولكني أملت الوظيفة وقلت لنفسي لن أخسر شيئَا، وسأكسب كثيرًا إذا نجحت، وللدهشة الكبيرة نجحت ومعي واحد من أسرة الشواربي، وثالث آخر".

ويواصل رشدي: "في اليوم الذي تسلمت فيه خطاب التعيين في شركة قناة السويس، جاءني من يدعوني لمقابلة مخرج إيطالي يدعى "إليسندريني" وذهبت لمقابلته وعرض علىَّ بطولة فيلم "أمنية" أمام بطلة إيطالية تدعى آسيا توريس، وضعفت أمام الفرصة، وسال لعابي، وما كدت أصل للبيت حتى دق بابي ووجدت المخرج "فرنوتشو"، والذي كان يقيم في القاهرة، وعرض علىَّ بطولة فيلم "امرأة من نار" أمام الفنانة كاميليا فاتنة القاهرة.

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