الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس أبامون

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، بذكرى استشهاد القديس أبامون.ويقول كتاب التاريخ الكنسي المشهور باسم "كتاب السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس أبامون من أهل ترنوط واتفق أنه ذهب إلى الصعيد ورأي ما يعمله الأشرار بالقديسين فتقدم إلى أريانوس والي أنصنا واعترف أمامه بالسيد المسيح فعذبه بالضرب وتمشيط لحمه وتسمير جسده بمسامير طويلة وكان السيد المسيح يقويه ويشفيه.وأضاف أن الوالي أرسله إلى الإسكندرية فظهر له ملاك الرب وشجعه وقواه وهناك عذبوه كثيرا واستشهد كثيرون بسببه منهم عذراء اسمها ثاؤفيلا أتت إلى الوالي واعترفت بالسيد المسيح ووبخته على عبادته الأصنام فطرحها في النار ولكن الرب أنقذها منها، وأخيرًا قطعوا رأسها، كما قطعوا رأس القديس أبامون.