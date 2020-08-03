تعافى 4 حالات من كورونا فى الوادى الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تعافي 4 حالات من فيروس كورونا وخروجها من مستشفى العزل؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 423 حالة منذ بداية الأزمة، وتسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا في مركز الخارجة بإجمالي 546 حالة إيجابية مسجلة منها 52 وفيات، وذلك منذ بداية جائحة كورونا بمراكز المحافظة الخمسة.وأشار الزملوط، في بيان رسمي، مساء اليوم الإثنين، إلى انتهاء العزل المنزلي لـ21 حالة من المخالطين، واستقرار الحالة الصحية العامة لأسر المخالطين لمصابين أو وافدين ومتابعتهم من خلال فرق طبية طبقا لبروتوكول وزارة الصحة المعتمد.ومن جانبه شدد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد على ضرورة تجنب إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف أو العزاء، حيث يتعرض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣- ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥).وناشد محروس المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر- الضغط- الأورام- الفشل الكلوي- أمراض القلب) سرعة التوجه للمستشفى في حال ظهور أي من الأعراض.