دير مارجرجس بالأقصر يستقبل أول طفل لتعميده بعد إعادة الفتح

استقبل دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم الاثنين، وسط أجواء من الفرح والسرور، أول طفل لإتمام سر المعمودية المقدسة له، وهو أحد الأسرار السبعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويتم قبل 40 يومًا للذكر و80 للأنثى.وكان قد أعلن الدير في بيان له، أن الزيارة تقتصر على المزار فقط لأخذ بركة الدير بدون حضور القداسات، مع استثناء إتمام سر المعمودية المقدس للأطفال الصغار حديثي الولادة بعدد محدد، وذلك عن طريق الاتصال تليفونيًا بمسؤولي الدير وحجز ميعاد مسبق، واتباع كافة الإجراءات الوقائية مثل استعمال الكمامات، والمطهرات، والقفازات الواقية.و تبدأ طقوس صلاة سر المعمودية المقدس بصلاة تسمى "صلاة تحليل المرأة"، بعدها تخلع الأم ملابس الطفل ثم تحمله على يدها اليسرى وتنظر إلى الغرب وترفع يدها اليمنى وتردد وراء الأب الكاهن عبارات جحد الشيطان: "أجحدك أيها الشيطان وكل أعمالك النجسة، وكل جنودك الأشرار، وكل شياطينك الرديئة، وكل قوتك، وكل عبادتك المرزولة، وكل حيلك الرديئة والمضلة، وكل جيشك وكل سلطانك وكل بقية نفاقك، أجحدك.. أجحدك.. أجحدك"، ثم ينفخ الكاهن فى وجه الطفل 3 مرات.ثم يسألها الكاهن ثلاث مرات قائلًا: هل آمنت على هذا الطفل؟ فتجاوبه ثلاث مرات: آمنت.يمسك القس المكلف بالتعميد الطفل، تخلع أمه ملابسه وتعيده لصورة ولادته، يدهن الكاهن جسده بزيت الميرون المقدس، وهو نفس الزيت الذي دهن به جسد المسيح، ثم يقرأ عليه بعض الصلوات، يمسك الكاهن الطفل بيديه من تحت إبطيه ووجه الطفل إلى الغرب.ينزله الى الماء بهدوء رويدًا رويدا حتى لا يصاب الطفل بالخوف والفزع، إلى أن يغطسه في الماء تمامًا وهو يقول، أعمدك يا فلان باسم الآب، وهذه الغطسة الأولى ثم يصعده من الماء وينفخ في وجهه.، ثم يغطسه ثانية وهو يقول بسم الابن،وهذه هى الغطسة الثانية ثم يصعده من الماء وينفخ فى وجهه، ثم يغطسه ثالثة حتى يغمره كله في الماء وهو يقول بسم الروح القدس، وهذه هى الغطسة الثالثة ثم يصعده من الماء وينفخ في وجهه مرة ثالثة.وفي النهاية يسلم الكاهن الطفل إلى أمه من الناحية اليمنى وتكون واقفة على يمين الكاهن ممسكة بمنشفة كبيرة نظيفة لتستقبل فيها الطفل وتنشف جسده من الماء استعدادًا لدهنه بالميرون المقدس مرة أخرى، وبعدها سيرتدى الطفل ملابس البطريرك أو حيث التونية البيضاء والعمامة فوق رأسه، بعدها يسلم الكاهن شهادات تعميد مثبت فيها تاريخ معمودية الطفل ومكان التعميد واسمه، وهى الشهادة التى يثبت بها انتمائه للطائفة القبطية الأرثوذكسية وتظل معه طوال حياته.