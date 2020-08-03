رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دير مارجرجس بالأقصر يستقبل أول طفل لتعميده بعد إعادة الفتح

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:24 م
طفل لتعميده
طفل لتعميده
هدى الأمير
طباعة
استقبل دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم الاثنين، وسط أجواء من الفرح والسرور، أول طفل لإتمام سر المعمودية المقدسة له، وهو أحد الأسرار السبعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويتم قبل 40 يومًا للذكر و80 للأنثى.

وكان قد أعلن الدير في بيان له، أن الزيارة تقتصر على المزار فقط لأخذ بركة الدير بدون حضور القداسات، مع استثناء إتمام سر المعمودية المقدس للأطفال الصغار حديثي الولادة بعدد محدد، وذلك عن طريق الاتصال تليفونيًا بمسؤولي الدير وحجز ميعاد مسبق، واتباع كافة الإجراءات الوقائية مثل استعمال الكمامات، والمطهرات، والقفازات الواقية.

و تبدأ طقوس صلاة سر المعمودية المقدس بصلاة تسمى "صلاة تحليل المرأة"، بعدها تخلع الأم ملابس الطفل ثم تحمله على يدها اليسرى وتنظر إلى الغرب وترفع يدها اليمنى وتردد وراء الأب الكاهن عبارات جحد الشيطان: "أجحدك أيها الشيطان وكل أعمالك النجسة، وكل جنودك الأشرار، وكل شياطينك الرديئة، وكل قوتك، وكل عبادتك المرزولة، وكل حيلك الرديئة والمضلة، وكل جيشك وكل سلطانك وكل بقية نفاقك، أجحدك.. أجحدك.. أجحدك"، ثم ينفخ الكاهن فى وجه الطفل 3 مرات.


ثم يسألها الكاهن ثلاث مرات قائلًا: هل آمنت على هذا الطفل؟ فتجاوبه ثلاث مرات: آمنت.

يمسك القس المكلف بالتعميد الطفل، تخلع أمه ملابسه وتعيده لصورة ولادته، يدهن الكاهن جسده بزيت الميرون المقدس، وهو نفس الزيت الذي دهن به جسد المسيح، ثم يقرأ عليه بعض الصلوات، يمسك الكاهن الطفل بيديه من تحت إبطيه ووجه الطفل إلى الغرب.

 ينزله الى الماء بهدوء رويدًا رويدا حتى لا يصاب الطفل بالخوف والفزع، إلى أن يغطسه في الماء تمامًا وهو يقول، أعمدك يا فلان باسم الآب، وهذه الغطسة الأولى ثم يصعده من الماء وينفخ في وجهه.، ثم يغطسه ثانية وهو يقول بسم الابن،وهذه هى الغطسة الثانية ثم يصعده من الماء وينفخ فى وجهه، ثم يغطسه ثالثة حتى يغمره كله في الماء وهو يقول بسم الروح القدس، وهذه هى الغطسة الثالثة ثم يصعده من الماء وينفخ في وجهه مرة ثالثة.

 
وفي النهاية يسلم الكاهن الطفل إلى أمه من الناحية اليمنى وتكون واقفة على يمين الكاهن ممسكة بمنشفة كبيرة نظيفة لتستقبل فيها الطفل وتنشف جسده من الماء استعدادًا لدهنه بالميرون المقدس مرة أخرى، وبعدها سيرتدى الطفل ملابس البطريرك أو حيث التونية البيضاء والعمامة فوق رأسه، بعدها يسلم الكاهن شهادات تعميد مثبت فيها تاريخ معمودية الطفل ومكان التعميد واسمه، وهى الشهادة التى يثبت بها انتمائه للطائفة القبطية الأرثوذكسية وتظل معه طوال حياته.
طفل لتعميده
طفل لتعميده

موضوعات متعلقة

عادل إمام يكشف تفاصيل علاقته بـ«عبدالناصر»

هاشتاج «مصر الكويت أخوة» يخمد فتنة «تويتر» بين الشقيقين

«التعليم» تستأنف خطة «اللمسات الأخيرة» لإعلان نتيجة الثانوية العامة

سجل رقم الجلوس.. «الدستور» تتيح رابط نتيجة ثانوية عامة 2020 لعلمي وأدبي

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

400 بالانجليزي و600 بالفيزياء.. أعداد طلاب الثانوية العامة 2020 الحاصلين على الدرجات النهائية

خلال ساعات.. وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2020

الشبح الأبيض.. نبوءة كاميليا لرشدى أباظة:" ستفهم حين تسمع خبر وفاتى"

جحيم في قنا.. انفجار 300 أنبوبة والرعب يجتاح «أبوتشت»

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدي أباظة خطاب تعيينه في شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

فلورنس الباريسية.. تفاصيل خطة رشدي أباظة لسرقتها من الملك فاروق

مأساة كاميليا كما يرويها رشدى أباظة.. "أمها باعت ملابسها الداخلية بالقطعة"

نجم الساعة

"زفوه إلى قسم البوليس بعد ظنهم أنه خواجة".. حكاية رشدى أباظة وجريتا ضابطة المخابرات

منوعات

دراسة تكشف تأثير الجسم فور إصابته بكورونا

اخر اخبار عملية بيع تيك توك Tik Tok اليوم

دراسة: الإنسان قد ينقل عدوى كورونا للقطط والكلاب

أغسطس 2020.. طريقة حساب فاتورة الكهرباء الجديدة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية!
د.أحمد الخميسى
الــفــلــوس فــي حــيــاتـــي
ماجد حبته
الهاربون من تونس
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
المزيد

الثقافة

«ميريت» تناقش «نظرة الليبراليين الجدد للصهيونية» في عددها الجديد

«الشجرة الصغيرة».. قصة للأطفال بثقافة القليوبية

ثقافة دمياط تحتفل بعيد الأضحى بورش عمل للأطفال

«عمارة ساكن قصادي» لـ«محمد الجداوي».. كتاب برائحة التسعينيات