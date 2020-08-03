ما الذي يجب أن يقلق "نتنياهو" من احتجاجات إسرائيل؟

رغم الغضب في ميادين القدس وتل أبيب، إلا أنه من الواضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" لا يزال يتمتع بدعم شعبي واسع، كما يظهر في استطلاعات الرأي، لكن مؤيديه يفضلون لسبب ما البقاء في المنازل، وهو ما دفع حزب الليكود إلى محاولة تعبئتهم في تظاهرة مضادة للتظاهرات التي تنادي بإسقاطه، تحت عنوان "بنيامين نتنياهو لن تكون أبداً لوحدك"، وهي المظاهرة التي كما يبدو لم تنجح في حشد الآلاف قياساً بالتظاهرات ضد نتنياهو.بعد استمرار الاحتجاجات في إسرائيل لأسابيع، ورغم أن النجاح السياسي للاحتجاج ليس مضموناً بعد، لكن نتنياهو لايزال يتعامل معها كأنها مؤامرة من اليسار والصحفيين ضده لإسقاط حكم اليمين، وكما يبدو أن الوضع على الأرض يختلف عما يقوله نتنياهو. الذي اعتاد أن يلصق صفة التحريض بأي شخص يحاول أن ينتقده.هناك عدد من المؤشرات في موجة الاحتجاج يجب أن تثير قلق "نتنياهو" وتشير إلى أن الوضع ليس مجرد مؤامرة ضد نتنياهو، بل هو غضب حقيقي من الإسرائيليين:أولاً: الاحتجاج صادق من قبل المحتجين ليس مدفوعاً من قبل أحد أو جهة، فاللافتات التي تندد بنتنياهو جميعها مكتوبة بخط اليد، وبلغة بعضها صبياني، بينما لافتات مؤيدي نتنياهو صادرة من المطبعة، وترسل شعارات دعائية من قبل متخصصين، كما أن خروج المتظاهرين ليس بتحريض من أحد، حتى السياسيين أعداء نتنياهو لم يتحول أحد منهم لقائد الاحتجاجات.ثانياً: تزايد عدد التظاهرات يجب أن يقلق نتنياهو، فارتفع عدد المظاهرات في القدس من 1000 في إلى 10 ألاف، وهم جاءوا للاحتجاج رغم علمهم أنه من الممكن اعتقالهم، ورغم التقارير التي افادت باستخدام الشرطة لخراطيم المياه نحو المتظاهرين لفض المظاهرات.ثالثاً: استمرار المظاهرات لساعات طويلة؛ فالتظاهرات عند مقر رئيس الوزراء تستمر لساعات طويلة بدون ضعف أو ملل من قبل المحتجين، ويأتي ذلك بسبب قوة الدوافع لدى المحتجين، فالجزء الأكبر منهم بدون عمل مما يجعلهم أكثر إصراراً، فالذي يحركهم ليس دوافع سياسية بل اقتصادية، وهو ما يجعلهم أكثر صدقاً.