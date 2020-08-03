غرفة الدقهلية التجارية: كل السلع الأساسية متوفرة

قال أحمد رعب رئيس غرفة الدقهلية التجارية، إن السوق في محافظة يشهد استقرارًا واضحًا بسبب السلع وتوافرها وتنوعها أمام المستهلكين تزامنًا مع أيام عيد الأضحى المبارك.وأضاف رعب، في تصريحات لـ "الدستور" أن هناك تشديدات على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا في جميع محلات التجارة وكذلك الأسواق.وأوضح أن هناك تواصلا مستمرا من قبل الغرفة مع الاتحاد العام للغرف التجارية للتأكد من توافر جميع السلع وضبط الأسعار.