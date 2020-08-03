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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير النقل يتابع إصلاح «عمارة الزمالك».. ويتفقد محطة مترو «عدلي منصور»

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:22 م
إصلاح عمارة الزمالك
إصلاح عمارة الزمالك
علا غزال
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تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، محطة "صفاء حجازي" بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو بمنطقة الزمالك في القاهرة، للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع، لمتابعة أعمال المعالجة والإصلاح في الركن المتضرر من عمارة الشربتلي، نتيجة مرور حفار خط المترو، لاستعادة وضعها الطبيعي بعد الانتهاء من أعمال حقن التربة أسفله، أيضا أسفل السور الخارجي وإحدى الغرف الملحقة به بسفارة دولة البحرين، بعد الانتهاء من صلب الهيكل الخرساني للركن المتضرر وأعمال التأمين.

واطمئن وزير النقل، خلال الجولة، على التزام الشركات المنفذة بتنفيذ جميع الأعمال التي أوصت بها اللجنة الفنية الهندسية المكونة من 6 أساتذة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، واستمرار العمل على مدار الساعة في مواقع العمل لسرعة الانتهاء من جميع الأعمال تمهيدا لعودة السكان إلى العمارة.

بعد ذلك، توجه الوزير لتفقد محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وبدأ جولته من محطة "عدلي منصور"، ثم ورشة "العمرة الجسيمة"، ثم تفقد باقي محطات المرحلة "الهايكستب، قباء، عمر بن الخطاب، هشام بركات، النزهة".

واطمئن الوزير على جاهزية المحطات تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، وعلى توافر كل عوامل السلامة والأمان بأنظمة السكة والإشارات وأنظمة المسير.

وأكد الوزير خلال جولته أهمية محطة "عدلي منصور"، والتي ستكون مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، يتم تبادل الخدمة فيها بين 5 وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث، ومحطة للقطار الكهربائي (عدلي منصور، العاصمة الإدارية، العاشر من رمضان)، ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة-السويس"، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع "BRT"، والأتوبيس الترددي.

وأضاف الوزير، أنه للمرة الأولى في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق، يتم تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيد مصرية من خلال شركات مصرية وطنية، وهي "المقاولون العرب، وأوراسكوم"، كمقاول رئيسى للمشروع بالاشتراك مع كبريات الشركات العالمية في مجال الأنظمة والسكة، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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