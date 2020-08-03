«ميريت» تناقش «نظرة الليبراليين الجدد للصهيونية» في عددها الجديد

صدر العدد العشرون من مجلة "ميريت الثقافية"- أغسطس 2020، الشهرية الإلكترونية التي تصدر عن دار ميريت للنشر، المدير العام محمد هاشم ورئيس التحرير الشاعر سمير درويش، ويتصدر العدد "الملف الثقافي" بعنوان "نظرة الليبراليين الجدد للصهيونية"، وهو مقال طويل في حجم كتاب، كتبه الدكتور حاتم الجوهري بعنوان "الاستلاب للآخر والانسلاخ عن الذات عند يوسف زيدان- القدس نموذجًا"، ويحلل مجمل كتابات وتصريحات الدكتور يوسف زيدان عن موضوع القضية الفلسطينية بشكل عام، وموضوع مدينة القدس تحت الاحتلال الصهيوني بشكل خاص."الافتتاحية" التي يكتبها رئيس التحرير تتحدث حول القضية نفسها، بعنوان "الاحتلال الصهيوني.. بين النظرة الدينية، ونظرة الليبراليين الجدد"، ومنها: "ما أغفله الفريقان: الديني والليبرالي، أن فلسطين أرض محتلة بالمفهوم الحديث للاحتلال، فقد نزحت جاليات كثيرة من بلدان مختلفة واستوطنت في فلسطين، وتجمعت معًا وتسلَّحت وحاربت العرب وانتصرت عليهم، وكان من نتيجة الحرب تهجير المواطنين الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم ومنازلهم".في باب "إبداع ومبدعون" تضمن ملف "رؤى نقدية" ستة مقالات: كتابة الباعث من العقاد إلى بلبولة للدكتور أبو اليزيد الشرقاوي، كلام ناس مصر للدكتور بهاء الدين محمد مزيد، بلاغة الصمت عند إبراهيم أصلان لسيد الوكيل، مِحْرَقَةُ أبي تَمَّامٍ للدكتور عبد الرحمن عبد السلام محمود، ناجح المعموري يقشر الأسطورة للناقد العراقي فاضل ثامر، والمكان وكائناته كما يشكلهم وعي الرحالة لوليد علاء الدين.وفي ملف الشعر تضمن العدد أربع عشرة قصيدة للشعراء: حسن طلب، أمجد ريان، أحمد الشهاوي، أحمد فضل شبلول، مصطفى الجارحي، سعيد شحاتة، عبير زكي، حسن عامر، بهجت صميدة، عبود الجابري (من العراق)، إسراء النمر، حسن بولهويشات (من المغرب)، سمر شنوان، ومصعب السيد.وتضمن ملف القصة تسع قصص لكل من: المتوكل طه (من فلسطين)، رفقي بدوى، ياسر عبد اللطيف، وجدي الأهدل (من اليمن)، جاكلين سلام (من كندا)، علي السباعي (من العراق)، حاتم رضوان، حسين منصور، ومنال قابيل.باب "نون النسوة" تضمن مقالين حول رواية "روثمان أزرق" لآمال الديب: التفاوض مع الذكورة في رواية روثمان أزرق للدكتورة نهلة راحيل، والإنتاجية المجازية الأخرى للحدث للدكتور محمد سمير عبد السلام، بالإضافة إلى فصل من رواية لم تنشر لآمال الديب بعنوان "اسمه عليّ".وتضمن باب "تجديد الخطاب" ثلاثة مقالات: مشروع الجابري لمبادئ قراءة جديدة للتراث لشادي عمر الشربيني، الجهل بالعلمانية يؤدي إلى الحل الإسلامي لعصام الزهيري، والحرائر شرائك والإماء أعباء كتبته دولا أندراوس.كذلك تضمن باب "حول العالم" ثلاث ترجمات مهمة، فقد ترجم د.طلعت شاهين مقالًا عن الإسبانية بعنوان "رواية الدكتاتور" كتبه خوستو فرنانديث لوبث، وترجم د.عادل ضرغام مقالًا عن الإنجليزية لتشارلز سيميك بعنوان "قصيدة النثر"، وترجمت د.عبير الفقي قصائد للشاعرة الأمريكية سارة تيسدال، مع تقديم ضافٍ عنها.باب "ثقافات وفنون" تضمن حوارًا أجراه عبد الله المتقي (من المغرب) مع القاصة والشاعرة التونسية فاطمة بن محمود، بعنوان: "شعوبنا لا تعيش "الثورات" كل يوم، لذلك ما تبقى من تلك التجربة الحياتية والسردية هو تمامًا ما يتبقى من قصص الحب!!"، وفي "رأي" مقالان: قضايا التجريب عند طه حسين للدكتور أحمد الصغير، واستراتيجيات الخطاب الإعلامي (التعازي نموذجًا) للدكتور هيثم عبد الرؤوف.عن "كوفيد- 19" كتب الباحث محمد أحمد الصغير علي مقالًا بعنوان "الخروج الآمن من الفخ العولمي"، وأخيرًا في ملف "كتب" مقالان: كلُّ ضحيةٍ إله في ديوان يوميات رجل إفريقي كتبه طارق إمام، والجسد الأنثويّ ثائرًا ومستلبًا للدكتورة رؤى قداح (من سورية).يذكر أن هيئة تحرير مجلة "ميريت الثقافية" تتكون من: سمير درويش رئيس التحرير، عادل سميح نائب رئيس التحرير، سارة الإسكافي مدير التحرير، الماكيت الرئيسي إهداء من الفنان أحمد اللباد، والتنفيذ الفني إسلام يونس.الرسوم المصاحبة لمواد باب "إبداع ومبدعون" للفنانة المغربية سميرة أمزغار. لوحة الغلاف والرسوم المصاحبة لباب "نون النسوة" للفنانة المصرية تحية حليم، والصور الفوتوغرافية في بدايات الأبواب، وصورة الغلاف الخلفي للفوتوغرافي المصري أحمد الصباغ.