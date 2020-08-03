«شتاينماير» يحذر من انعدام المسئولية خلال وباء كورونا

انتقد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بعبارات واضحة انتهاكات قواعد السلامة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا خلال مظاهرات في برلين، داعيًا في الوقت نفسه المواطنين إلى مواصلة التصرف بمسئولية لتجنب حدوث إغلاق ثان.وقال شتاينماير في رسالة عبر الفيديو اليوم الإثنين: "انعدام مسئولية عدد قليل من الأفراد يمثل خطرا علينا جميعا... إذا لم نكن حذرين بشكل خاص الآن، فإننا سنعرض صحة الكثيرين للخطر، كما أننا نعرض للخطر تعافي مجتمعنا واقتصادنا وحياتنا الثقافية".وأضاف شتاينماير: "كل واحد منا مسئول الآن عن منع حدوث إغلاق ثان، لأنه من الواضح جدا أن حدوث مرحلة أخرى من التوقف سيمسنا جميعا على نحو أقوى من ذي قبل".وأكد الرئيس ضرورة أن يكون المواطنون الآن حذرين على نحو خاص - خاصة خلال قضاء أوقات فراغهم وخلال العمل وفي العطلة وعقب عودتهم من العطلات، وقال: "لا تتحملون مخاطر غير ضرورية! واستفيدوا من إمكانيات الخضوع للاختبارات. حتى لو كان الأمر صعبًا: فلنتحلى بالصبر ونتصرف بعقلانية".وقال شتاينماير: "الطريق إلى الحياة الطبيعية، الذي نتمناه جميعا، لن يكون عبر الاستهتار والإهمال والتجاهل... لن نعود إلى الحياة الطبيعية - الحياة دون كمامات وتباعد اجتماعي - إلا إذا تجاوزنا الوقت حتى توفر دواء فعال عبر الانضباط والتعقل"، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ومراعاة قواعد السلامة الصحية، واستخدام الكمامات، حيثما يوصى بذلك.وأعرب شتاينماير عن سعادته بالعيش في بلد يتحلى فيه الكثيرون بالعقل والمسئولية والتضامن، وقال: "لكن النجاح المؤقت يجب ألا يجعلنا مستهترين، المزاج الصيفي جيد لنا جميعا، لكن لا يجب أن يقودنا هذا إلى التراخي في مكافحة الجائحة... الوضع لا يزال مضطربا وهشا".