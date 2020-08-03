رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«شتاينماير» يحذر من انعدام المسئولية خلال وباء كورونا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:20 م
شتاينماير
شتاينماير
وكالات
طباعة
انتقد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بعبارات واضحة انتهاكات قواعد السلامة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا خلال مظاهرات في برلين، داعيًا في الوقت نفسه المواطنين إلى مواصلة التصرف بمسئولية لتجنب حدوث إغلاق ثان.

وقال شتاينماير في رسالة عبر الفيديو اليوم الإثنين: "انعدام مسئولية عدد قليل من الأفراد يمثل خطرا علينا جميعا... إذا لم نكن حذرين بشكل خاص الآن، فإننا سنعرض صحة الكثيرين للخطر، كما أننا نعرض للخطر تعافي مجتمعنا واقتصادنا وحياتنا الثقافية".

وأضاف شتاينماير: "كل واحد منا مسئول الآن عن منع حدوث إغلاق ثان، لأنه من الواضح جدا أن حدوث مرحلة أخرى من التوقف سيمسنا جميعا على نحو أقوى من ذي قبل".

وأكد الرئيس ضرورة أن يكون المواطنون الآن حذرين على نحو خاص - خاصة خلال قضاء أوقات فراغهم وخلال العمل وفي العطلة وعقب عودتهم من العطلات، وقال: "لا تتحملون مخاطر غير ضرورية! واستفيدوا من إمكانيات الخضوع للاختبارات. حتى لو كان الأمر صعبًا: فلنتحلى بالصبر ونتصرف بعقلانية".

وقال شتاينماير: "الطريق إلى الحياة الطبيعية، الذي نتمناه جميعا، لن يكون عبر الاستهتار والإهمال والتجاهل... لن نعود إلى الحياة الطبيعية - الحياة دون كمامات وتباعد اجتماعي - إلا إذا تجاوزنا الوقت حتى توفر دواء فعال عبر الانضباط والتعقل"، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ومراعاة قواعد السلامة الصحية، واستخدام الكمامات، حيثما يوصى بذلك.

وأعرب شتاينماير عن سعادته بالعيش في بلد يتحلى فيه الكثيرون بالعقل والمسئولية والتضامن، وقال: "لكن النجاح المؤقت يجب ألا يجعلنا مستهترين، المزاج الصيفي جيد لنا جميعا، لكن لا يجب أن يقودنا هذا إلى التراخي في مكافحة الجائحة... الوضع لا يزال مضطربا وهشا".

موضوعات متعلقة

الشبح الأبيض.. نبوءة كاميليا لرشدى أباظة:" ستفهم حين تسمع خبر وفاتى"

خلال ساعات.. وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2020

جريمة بشعة في الغربية.. أخ يذبح شقيقه بسبب الميراث

«التعليم» تستأنف خطة «اللمسات الأخيرة» لإعلان نتيجة الثانوية العامة

الصور

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

«وسط البلد» دون محتفلين فى ثالث أيام عيد الأضحى

image description

كوبري قصر النيل يخلو من المحتفلين بالعيد في ثالث أيامه (فيديو)

الأكثر قراءة

400 بالانجليزي و600 بالفيزياء.. أعداد طلاب الثانوية العامة 2020 الحاصلين على الدرجات النهائية

خلال ساعات.. وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2020

الشبح الأبيض.. نبوءة كاميليا لرشدى أباظة:" ستفهم حين تسمع خبر وفاتى"

جحيم في قنا.. انفجار 300 أنبوبة والرعب يجتاح «أبوتشت»

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

من أجل عيون «فاتنة القاهرة».. سر رفض رشدي أباظة خطاب تعيينه في شركة قناة السويس

«راحت ترتعش بين يدىَّ».. حكاية أول قبلة لفاتن حمامة كان بطلها رشدى أباظة

فلورنس الباريسية.. تفاصيل خطة رشدي أباظة لسرقتها من الملك فاروق

مأساة كاميليا كما يرويها رشدى أباظة.. "أمها باعت ملابسها الداخلية بالقطعة"

نجم الساعة

"زفوه إلى قسم البوليس بعد ظنهم أنه خواجة".. حكاية رشدى أباظة وجريتا ضابطة المخابرات

منوعات

دراسة تكشف تأثير الجسم فور إصابته بكورونا

اخر اخبار عملية بيع تيك توك Tik Tok اليوم

دراسة: الإنسان قد ينقل عدوى كورونا للقطط والكلاب

أغسطس 2020.. طريقة حساب فاتورة الكهرباء الجديدة

مقالات الرأي
د. منى حلمى
كم من الجرائم تُرتكب باسمك أيتها الحرية!
د.أحمد الخميسى
الــفــلــوس فــي حــيــاتـــي
ماجد حبته
الهاربون من تونس
د.كريمة الحفناوى
قاطعوا المنتجات التركية
المزيد

الثقافة

«ميريت» تناقش «نظرة الليبراليين الجدد للصهيونية» في عددها الجديد

«الشجرة الصغيرة».. قصة للأطفال بثقافة القليوبية

ثقافة دمياط تحتفل بعيد الأضحى بورش عمل للأطفال

«عمارة ساكن قصادي» لـ«محمد الجداوي».. كتاب برائحة التسعينيات