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الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تلزم ركاب السفن السياحية باراتداء الكمامات

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:19 م
الكمامات
الكمامات
وكالات
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قال متحدث باسم الحكومة اليونانية، اليوم الاثنين، إن اليونان ستلزم المسافرين باستخدام الكمامات أثناء وجودهم على سطح السفن السياحية المتجهة إلى جزرها، لتوسع بذلك تطبيق الإجراء الوقائي الذي كان يقتصر على الأماكن المغلقة.

ويأتي القرار بعد قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد مؤخرا، وفرضت اليونان الأسبوع الماضي وضع كمامات الوجه في جميع الأماكن العامة المغلقة، وفي الأماكن المفتوحة أيضا التي لا يمكن فيها الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وسجلت البلاد يوم السبت الماضي 110 حالات إصابة جديدة، ما يمثل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تشهده اليونان خلال يوم واحد منذ عدة أسابيع، كما جرى تأكيد 75 حالة إصابة أخرى أمس الأحد.

ويبدأ تطبيق الإجراء الجديد غدا الثلاثاء ويستمر حتى 18 أغسطس، حيث يصل موسم العطلات الصيفية إلى ذروته.

وسجلت اليونان حتى الآن 4662 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و208 حالة وفاة، وهو عدد قليل نسبيا مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية الأخرى، وذلك بفضل فرض مبكر لإجراءات العزل العام في فصل الربيع.

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