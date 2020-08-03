«غرقة سيناء»: استقرار فى أسعار السلع طوال العيد

قال عبد العزيز مطر رئيس غرفة شمال سيناء إن السوق السيناوي يشهد استقرارًا كبيرًا نتيجة المعروض الوافر من السلع المختلفة سواء غذائية أو غير غذائية وتنوع مصادرها ومنافذ بيعها وهو ما ترصده غرفة العمليات المشكلة بالغرفة لمتابعة حالة السوق باستمرار.وقال هشام خضير رئيس غرفة جنوب سيناء إن السوق في محافظته مستقرًا وأن المعروض أكثر من المطلوب من السلع المختلفة وهو ما انعكس بالإيجاب على السوق التجاري في جنوب سيناء.