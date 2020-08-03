42 إصابة بكورونا فى السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الإثنين، تسجيل 42 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 10386 مصابا.وذكرت الإذاعة السنغالية- نقلا عن بيان لوزارة الصحة- أنه بعد إجراء 946 فحصا تم تسجيل 42 إصابة مؤكدة "ما يمثل 4.4 %".وأضاف المصدر أن 63 من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الشفاء إلى 6901.ووصل إجمالي الوفيات إلى 211 شخصا، في حين يتابع 3273 من المصابين علاجهم في المشافي.